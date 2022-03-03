Evan Rachel Wood ünlü şarkıcıyı kendisini yıllar boyunca taciz etmekle suçlamıştı. Marilyn Manson’da eski nişanlısı hakkında karşı dava açtı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, bu tuhaf olayın kahramanları, müzik dünyasının ünlü isimlerinden Marilyn Manson ile eski nişanlısı oyuncu Evan Rachel Wood. Manson’ın 2007 ile 2010 arasında romantik bir ilişki yaşadığı Evan Rachel Wood, geçen yılın şubat ayında yaptığı bir sosyal medya paylaşımında yıllarca ünlü şarkıcının tacizine uğradığını hatta bir klip çekiminde sette kendisine tecavüz ettiğini ileri sürmüş ve bir de dava açmıştı.

‘Tacizci olarak yaftaladı’ iddiası

Bu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Marilyn Manson ise şimdi eski nişanlısı Evan Rachel Wood hakkında “başarılı kariyerini gölgeleyecek yalanlarla kendisini toplum içinde tacizci ve tecavüzcü olarak yaftaladığı” gerekçesiyle dava açtı. Gerçek adı Brian Hugh Warner olan Marilyn Manson’ın aleyhine dava açtığı tek kişi Wood değil. Müzisyen, kendisiyle ilgili olarak benzer iddiaları ortaya atan Ashley Gore aleyhine de dava açtı.

Yalan beyan olduğunu ileri sürdü

Manson’ın dava dokümanlarında, Wood ve Gore’un, bilerek ve isteyerek, aralarında ‘reşit olmayan bir kişiyi taciz edip sonra da bunu filme almak da dahil’ birçok yalan beyanda bulunduğu iddiası da yer alıyor. Manson bu gerçek dışı iddiaların kendisini psikolojik açıdan da sıkıntıya soktuğunu ileri sürdü.