Dünya’nın eski bir numaralı tenis yıldızı Maria Sharapova, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Eski dünya bir numarası Sharapova, 2020 yılında tenisten emekli olduğunu açıklamıştı.

Tenis kortlarının yıldızı olan sonra emekliye ayrılan Maria Sharapova, 35’inci doğum gününde sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurdu.

Bir süredir İngiliz iş insanı Alexander Gilkes ile nişanlı olan Sharapova, yakında ilk kez anne olacağını açıkladı.

Instagram’dan açıklama yapan, beş Grand Slam şampiyonluğu sahibi Rus tenisçi Maria Sharapova, hamileliğini duyurdu. 35 yaşına giren Maria Sharapova “İki kişilik pasta yemek hep benim özelliğim olmuştur” yazdı.

2020 yılında tenisten emekli olduğunu açıklayan Maria Sharapova, aralık ayında iş insanı Alexander Gilkes ile nişanlandığını açıklamıştı.