Geçtiğimiz yaz ayında sevgilisi Şevval Şahin‘in ile kısa bir ayrılık yaşayan, bu ayrılık sürecinde Şahin’in iş insanı Kerem Kamışlı ile yeni bir flört dönemine girmesi Marcus Aral‘ı adeta kıskançlık krizlerine sürükleyip cinnet geçirtmişti. Boğaza nazır bir restoranda yemek yiyen Şevval Şahin ve Kerem Kamışlı’nın yanına gidip Kerem Kamışlıyı herkesin gözü önünde denize sandalyesiyle atmıştı.

Yargıya yansıtılan bu olay da yeni bir gelişme meydana geldi. Olayla ilgili görülen davalara katılmayan Marcus Aral için mahkeme tutuklanma kararı çıkarttığı öğrenildi. Davanın seyri için yeni duruşma tarihi 3 Şubat’a ertelendi. Şevval Şahin ve Marcus Aral’dan henüz konuyla allakalı bir açıklama gelmedi.