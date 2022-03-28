Manolo Blahnik’in lüks bir ayakkabı koleksiyonu için ev markası Birkenstock ile bir araya geleceği haberi sosyal medyada gündem olmuştu. Birkenstock’un klasik tasarımları, Manolo’nun zenginliği ve süslemeleriyle modern hale getirilerek, hem kaliteden hem de işlevden ilham alan bu hareketli koleksiyon bazı insanlar tarafından yanlış işbirliği olarak değerlendirilirken bazı insanlar tarafından oldukça beğenildi ve satışa çıkış tarihi takvimlere işaretlendi.

24 Mart’ta koleksiyonun ilk parçaları Manolo Blahnik perakende mağazalarında ve markanın internet sitesinde satışa sunulan kısa sürede tükendi. Haziran ayında ise yeni stiller içeren ikinci sürümü tüketiciyle buluşturulacak.