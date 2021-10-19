Maneskin’den Yeni Şarkı: MAMMAMIA

“Beggin” ve “I WANNA BE YOUR SLAVE” şarkılarıyla 2021 yılına damga vuran Eurovision birincisi Maneskin, son zamanların en çok dinlenen sanatçısı olarak “MAMMAMIA” isimli yeni şarkısını yayımladı.

Danca dilinde ay ışığı anlamına gelen Maneskin, vokalde Damiano David, gitarda Thomas Raggi, bas gitarda Victoria de Angelis ve bateride Ethan Torchio’dan oluşan bir dörtlü. Mayıs ayının başlarında Rotterdam yarışmasını kazanmalarından bu yana gördükleri tüm ilgiyi yeni bir şarkı ile kutlamaya geliyorlar.

MAMMAMIA, dans ve club ritimlerini grubun tarzı ile yoğuran bir parça. İstanbul’un da dahil olduğu 13 şehirde ön dinleme etkinliği düzenleyen Maneskin, MAMMAMIA’yı canlı olarak seslendirdi. Şarkının klibinin ilk gösterimi ise 19 Ekim saat 21:00’da Youtube sayfalarında. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



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