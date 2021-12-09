Manchester City’li yıldız futbolcu İlkay Gündoğan ve model sevgilisi Sara Arfaoui, geçtiğimiz yaz tatillerini Çeşme’de yapmıştı. İlişkilerine mutlu bir şekilde devam eden çift, evlilik hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz akşam sevgilisi Arfaoui ile bir araya gelen Gündoğan, İtalyan modele evlilik teklifi etti. Ünlü futbolcuya “Evet” yanıtını veren Arfaoui, yaşadığı mutluluğu Instagram’dan takipçileriyle paylaştı.

Güzel model, “Evet evet evet… Sen benim en iyi sırdaşım, herşeyimsin. Bunun gerçek olduğuna inanamıyorum… Seni çok seviyorum” sözleriyle, Gündoğan’ın evlilik teklifini kabul etti.