Son olarak ‘Bir Peri Masalı’ dizisinde canlandırdığı ‘Neslihan’ karakteri ile izleyicinin büyük beğenisini toplayan Hazal Filiz Küçükköse, sosyal medyada yayılan makyajsız fotoğrafıyla gündeme geldi.

Sete yetişmeye çalıştığı sırada magazin muhabirleri tarafından görüntülenen ünlü oyuncunun fotoğrafı, makyajlı haliyle yan yana getirildi. Bu halini paylaşan sosyal medya sayfalarına sitem eden Küçükköse, “Güzel harcamışsınız teşekkür ederim. Ama keşke sabahladığım bir set gününün ardından hiç uyumadan işlerimi halletmek zorunda olduğum zaman diliminde yorgun ve keyifsiz olduğumu dile getirdiğim muhabir arkadaşlarıma başka bir gün uzun uzun sohbet etmek istediğimi de yazsaydınız” ifadelerini kullandı.

34 yaşındaki ünlü oyuncunun pek çok hayranı, doğal halinin de en az makyajlı hali kadar güzel olduğunu belirtti.