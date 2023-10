1- Cildi hazırlama

Yapılan makyajın güzel görünmesindeki en temel nokta kanvasının iyi hazırlanmış olmasıdır. Nemli ve sağlıklı bir cilt görünümü için cilt tipine uygun bir nemlendirici serum ve krem kullanımı olmazsa olmazdır. Bu adımın ardından yaz-kış farketmeksizin süreceğiniz, cildinizin iyi anlaştığı bir SPF krem ile hem cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumuş; hem de makyajınız için nemli ve dolgun bir baz elde etmiş olacaksınız.

2- Baz önemli!

Makyajınızın kalıcılığını arttıracak baz kullanımı, bununla da kalmayıp görünümünü de mükemmelleştirecektir. Cildinizin ihtiyacına göre, gözenek küçültücü, kırmızılık giderici veya ekstra nemlendirici özelliklerine sahip makyaj bazlarından cildinizin ihtiyacına göre olanını seçerek; hem ciltteki kusurları minimize edip hem de makyajınızın yüzde kalma süresini uzatabilirsiniz.

3- Fondöten ve kapatıcı

Kapsamlı bir cilt bakımı ve cilt tipimize uygun bir bazla makyaja hazırladığımız cildimiz için 3. aşamada fondöten ve kapatıcıya başvuruyoruz. Kimisi önce fondöteninin, sonra kapatıcının gelmesi gerektiğini söylerken, kimisi de tam tersini tercih ediyor. Makyaj artistlerine göreyse bu aşamadaki sıralama son derece kişisel. Eğer ciltte renk eşitsizlikleri, kızarıklık ve lekeler varsa ilk olarak fondötenle renk eşitlemenin daha doğru olduğunu söyleyen makyaj artistleri; eğer göz altlarında koyu halkalar göze çarpıyorsa önce koyu halkaların bir kapatıcıyla giderilip aydınlatılmasının ideal olan olduğunu savunuyor.



4- Kontür ve bronzer

Makyaj artistlerine göre en ideal sıralamada fondöten ve kapatıcıyla kusurları giderilen cildin, ardından boyutlandırılması gerekiyor. Ten renginize ve stick, likit ya da pudra formlarından cilt tipinize uygun olan formda kontür ürünüyle yüzü boyutlandırdıktan sonra; yine cilt renginiz için en ideal olan bronzer ile yüzünüze sıcaklık ekleyebilirsiniz. (Ve evet kontür ve bronzer birbirinden farklı şeyler!)

5- Kaşlar

Görünümümüzü oldukça fazla etkileyen kaşlar, göz makyajına geçmeden önceki son adım olarak karşımıza çıkıyor. Yüzü çerçevelediği için göz makyajından önce kaşı tamamlamayı öneren makyaj artistleri, kaş için pudra, jel, pomad ya da kalemden hangisini kullanırsanız kullanın; yalnızca ihtiyacınız kadar ve ihtiyacınız olan yerlere uygulama yaparak daha doğal ve yumuşak bir görünüm elde edeceğinizi de ekliyor.



6- Far ve göz kalemi

Özellikle daha yoğun göz makyajı yapan kişilerin, dökülme ve dağılma gibi durumlarda kolayca temizlemek için bütün aşamalardan önce far ve göz kalemi kısmını halletmeyi tercih ettiği doğru. Ancak makyaj artistlerine göre, göz makyajındansa ten makyajına öncelik vermek çok daha doğru bir tercih. Far olarak pudra formda bir ürün tercih edeceklerin öncesinde bir far bazı geçmesinin hem kırışıklıklara dolmaması hem de daha kalıcı olması açısından önemli bir adım olduğunu söyleyen makyaj artistleri, krem formdaki farlara eli gidenlerin ise direkt olarak uygulamasında bir sakınca olmadığını ekliyor.

7- Maskara

Bakışları dramatik bir şekilde değiştiren maskara adımı bizce makyajın en keyifli adımlarından. Maskara sürerken kirpiklerini kıvırma ihtiyacı duyanların mutlaka maskara adımından önce bu işlemi yapmalarını öneren makyaj artistleri, bu sayede kirpiklerin zarar görme ihtimalinin azaldığını söylüyor. Maskara uyguladıktan sonra ufak bir rötuş için kirpik kıvırıcı kullananların ise, olası bir kazayı engellemek için maskaranın kuruduğundan emin olmalarında fayda var.

8- Allık ve aydınlatıcı

Şimdi yüzü renklendirme zamanı! Allık ve aydınlatıcı adımında hangisinin önce gelmesi gerektiği de oldukça merak edilen bir konu. Bu konu hakkında makyaj artistleri, hangi ürünün öne çıkmasını istiyorsanız, ilk olarak o ürünü uygulamanız gerektiğini söylüyor. Buna ek olarak allık renginizi seçerken dudağınıza uygulayacağınız ürünün renk tonlarında bir seçim yapmanızda da fayda var.

9- Dudaklar

Makyaj artistleri dudak makyajını daha kolay değiştirilebilir olduğundan son adımlara bırakmanın en mantıklısı olduğunu söylüyor. Bunun yanında makyaj boyunca bir şeyler yiyip içme ihtimaliniz de göz önünde bulundurulduğunda, sonlara bırakmak son derece akıllıca!

10- Pudralama

Pudralama adımı da diğer birçok adım gibi cilt tipine ve tercihlere bağlı olsa da, diğer pudra ürünlerden sonra uygulamanın daha stratejik olduğu su götürmez bir gerçek. Ama tabii ki daha yağlı ve likit ürünlerin kırışıklıklararına dolma ihtimali yüksek ciltlerin, pudrayı fondöten ve kapatıcının hemen ardından uygulaması daha doğru olacaktır.



11- Sabitleme spreyi

Uzunca bir zaman ayırıp, özenle yaptığı makyajın uçup gitmesini kim ister? Bu noktada imdadınıza son adım olarak sabitleme spreylerinin koştuğunu söyleyen makyaj artistleri, istediğiniz fonksiyonlara sahip bir sabitleme spreyi tercih etmenizin ise oldukça önemli olduğunu belirtiyor.

Yazı: Beste Doğan