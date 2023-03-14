Son dönemlerde alışveriş yaparken, sokakta yürürken ya da sosyal medyada dolaşırken maksi kot eteklerin tekrar hayatımıza girdiğini fark etmişsinizdir. 2000’lerin modası olan düşük bel, şık maksi kot eteklerle birleşerek 2023 yılının zamansız parçası haline geldi. 2022 yılının sonbaharında Bella Hadid’in düşük bel, midi etekli sokak stiliyle başlayan bu dönüşüm, şimdilerde sosyal medyayı yöneten bir parçaya dönüştü.

Milano ve Paris moda haftasında ünlü tasarımcılarla modern bir parçaya dönüşen maksi boy kot etekler, uzun bir süre daha sokak stilimize eşlik edecek gibi duruyor. Her mevsimde kullanılabilir olan bu zamansız parça; yırtmaçları, eskitmeleri ve her vücut tipine uygun formlarıyla tarzımıza yeni bir bakış açısı getirdi. Bazen düz bir tişörtle stilimizi tamamlarken bazense bir topuklu ayakkabıyla seksi bir görünüm yaratmanıza yardımcı olabilir. Çok yönlü olan bu parçayı stilinize eklemekle endişeleri olanlar için maksi kot etek görünümlerini derledik. Birlikte bu görünümlere bakalım.

Ezgi Er

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