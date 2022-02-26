Aslı Bekiroğlu’nun “Maske Kimsin Sen”de birlikte yarıştığı Kubilay Aka ile görüntülenmesinin ardından, ayrıldığı sevgilisi Çağrı Telkıvıran’dan karşı hamle geldi. Telkıvıran, aynı yarışmada yer alan Biran Damla Yılmaz’la yakınlaştı.

Hürriyet’ten Seyit Durmaz’ın haberine göre “Maske Kimsin Sen” adlı televizyon programında yarışan Aslı Bekiroğlu ve Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenmişti. Bekiroğlu’yla ilişkisi kısa süre önce sona eren Çağrı Telkıvıran da önceki gece Kuruçeşme’deki bir mekanda, aynı programda yarışan Biran Damla Yılmaz ile görüldü.

Samimi bir şekilde eğlenen ikili, geceye Arnavutköy’deki başka bir mekanda devam etti. Çağrı Telkıvıran ve Biran Damla Yılmaz, mekandan sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ayrı ayrı çıktı. Biran Damla Yılmaz’ın adı daha önce de yarışmanın sunucusu Tansel Öngel’le anılmıştı.

Sebep üçüncü kişi değil

Biran Damla Yılmaz’la ilgili konuşmak istemeyen Çağrı Telkıvıran, “Aslı Bekiroğlu’yla ilişkinizin Kubilay Aka yüzünden bittiği haberleri doğru mu?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Hayır üçüncü bir kişi yüzünden bitmedi. Başka sebeplerden ayrıldık.”

Çiçekleri Çağrı Abi aldı

Aşk soruları karşısında sessiz kalan Biran Damla Yılmaz’ı ele veren çiçekçi çocuklar oldu. Oyuncu aracındaki çiçekler sorulunca gülümsemekle yetindi, çocuklar ise “Çiçekleri Çağrı Abi aldı” dedi.