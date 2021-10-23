Mail Order Nedir?

Mail order, internet sitesinden alış veriş yapmak üzere, alış veriş yapacak kişinin, ön ödeme yöntemi ile kart bilgilerini ve güvenlik numarasını tuşlanması ile yapılan işleme denir. Mail order işlemini, yapabilmek için alıcı ile satıcı aynı yerde bulunabilir ya da farklı şehirlerde olmaları yapılan alış verişe engel olmamaktadır. Farklı yerlerde olan kişilerin, alış veriş için, kredi kartı üzerindeki bilgilerini ve mail order formunu doldurarak, işlem yapabilir. Mail order, alış verişi için, kişiler aynı yerde bulunmak zorundan değildir. Başka şehirlerde ya da farklı ülkelerdeki firmalardan, mail order yoluyla alış veriş yapma imkanı vardır.

Mail Order ile Ödeme Nasıl Alınır?

Mail order ile ödeme almak için, kredi kartı alış verişinde olduğu gibi, mail order işleminin, banka aracılığıyla yapılmasıdır. Bunun için alış veriş yapan kişi, satış firmasına, mail order formu ile kimlik fotokopisini gönderir. Mail order ödemesi gerçekleştiği zaman, bankanın prosedürlerine uygun olarak, en geç üç iş günü içerisinde para satıcı firmanın hesabına geçer. Firmanın mail order yoluyla yaptığı satıştan elde ettiği parayı hemen çekebilmesi için, bankaya belirli bir kesinti vermesi gerekir. Bankanın prosedürlerindeki kesintiyi, kabul etmemesi durumunda ise üç iş gününü beklemek gerekir.

Mail Order Alış verişi Ne Kadar Güvenli?

Mail order alış verişi güvenliği, denildiği zaman tamamen güvenilir demek, pek uygun olmayabilir. Kart sahibi\\\’nin bilgisi dışında farklı bir alış yapılması, kredi kartı bilgilerinin kopyalanarak deşifre olması ve güvenliğin ifşa olması, kimlik bilgilerinin farklı amaçlar için kullanılması ya da kimlik bilgileri kopyalanarak sahte kimlik çıkarılması veya kredi kartı üzerindeki isim adına, sahte şirket kulrulması gibi kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi gibi sorunlarla karşılaşmak mümkündür.

Mail order alış verişi güvenliği denildiği zaman mail order yöntemi ile güvenli şekilde alış veriş yapılabilmesi için sanal pos kullanmak daha uygun olabilir. Mail order alış verişi yerine, sanal pos kullanan firmaların tercih edilmesi ya da mail order alış verişi yapılması durumunda gerekli önlemlerin alınması gerekir.

Mail Order Avantajları Nelerdir?

Mail order avantajları arasında en bilineni, kredi kartı kullanmaya gerek kalmadan alış veriş yapmaya imkan tanır. Kredi kartı kullanan kişilerde, kartın yanında olmayışı alış verişi etkilemez. Mail order ile kolayca işlem yapmaYA olanak tanır. Mail order kullanımı için sağladığı avantajlar arasında, alıcının uzakta olduğu zamanlarda bile kullanabilmesine olanak tanımasıdır. Çünkü alış veriş yapılacağı zaman, kişilerin arasında olan uzaklık mesafesi, ödeme işlemlerine engel olmaz. Böylece alış veriş yapmak için bir çok kişinin değerlendirmek istedikleri fırsatlardan yararlanmalarına olanak tanır. Alıcılar yalnızca kendi ülkelerinde olmadan bütün dünyadaki fırsatlardan yararlanabilir. Ayrıca satıcı firmalarda müşteri portföyünü genişletmeleri için imkan sunulmuş olur.