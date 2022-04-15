Mahsun Kırmızıgül ile 6 yıllık evliliğini geçtiğimiz günlerde tek celsede sonlandıran Ece Binay, önceki akşam Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. İhanet iddiaları sorulan Ece Binay, “Boşandık ve bitti. Başka söyleyecek bir şey yok” dedi.

Boşanma sonrası ortaya atılan mal paylaşımı haberlerini yakışıksız bulduğunu ifade eden Binay, “Bunların konuşulması bile çok ayıp. Böyle şeyler yok. Herhangi bir talebim olmadı” diye konuştu.

Binay, son olarak “Mahsun bey ile görüşmeye devam ediyor musunuz?” sorusuna “Tabii ki kızımız var, her zaman görüşeceğiz” yanıtını verdi.