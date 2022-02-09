7 albüm ve 2 maxi single ile toplamda 17 milyon satış grafiğine ulaşan ve albümleri ile satış rekorları kıran usta sanatçı Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl aradan sonra ‘Hoş Geldin’ isimli albümüyle, müzik dünyasına geri döner dönmez, sektörde taşların yeniden oynamasına sebep oldu.

Hayranlarının sesine olan özlemini uzun yıllar sonra dindiren Mahsun Kırmızıgül’e albümü çıkar çıkmaz dünyanın 4 bir yanından teklifler yağmaya başladı. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa’nın 12 ülkesinden, Amerika, Avustralya, Kanada’dan, Azarbeycan, Türkmenistan, Kazakistan, Rusya, İran, Irak, Dubai ve Kıbrıs’tan teklifler alan Kırmızıgül, adeta dünya üzerinde en çok aranan sanatçı oldu.

Müziğe ara verdiği 16 yılda, yaptığı filmleri yurt içi ve yurt dışındaki sinemalarda yaklaşık 20 milyon kişi tarafından izlenen sanatçının önümüzdeki aylarda sahneye çıkması bekleniyor.