Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay, 2016 yılında ABD’de nikah masasına oturmuştu. Çift, bir yıl sonra Lavin adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Beykoz Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşanarak, 6 yıllık evliliklerini noktaladılar. Mahkeme kızlarının velayetini Ece Binay’a verdi.

TEK CELSEDE BİTTİ

Mahsun Kırmızıgül’ün avukat eşi Ece Binay, Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı boşanma davası açtı. Çift, duruşma öncesi adliyeye gelerek mahkeme salonuna geçti. Görülen duruşmanın ardından Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı. Kırmızıgül duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Evliliğimizi kurtarmak için elimden gelen yaptım. Ama olmadı” dedi. Mutsuz olduğu gözlenen Kırmızıgül, ihanet iddialarıyla ilgili soruları ise cevapsız bırakarak aracıyla adliyeden ayrıldı.