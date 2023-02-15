Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından Mahsun Kırmızıgül de soluğu Adıyaman’da almıştı. Haluk Levent’in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, Adıyaman’daki son durumu sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla aktarıyor.

“Siz çadırlara girmeden ben eve dönmeyeceğim”

Yeni bir paylaşımda bulunan Mahsun Kırmızıgül, “Depremin 2’nci gününde Adıyaman’a geldik. Merkezde, ilçelerde, köylerde halka tek tek çadır, battaniye, tulum dağıttık. Dağıtmaya devam edeceğiz. Önceliğimiz özel çocuklar, yaşlılar, hamile veya bebekli kadınlar. Çadırımız bitti. Sözüm söz… O çadırlara siz girmeden ben eve dönmeyeceğim” dedi.

“Buranın adı artık Acıyaman”

Geçtiğimiz günlerde afet bölgesinde yaşadığı duygusal anları anlatan Mahsun Kırmızıgül, “Ölen eşinin ve oğlunun yanı başında duran acılı babaya teselli etmek için sarıldım. Babanın gözlerinde yaş kalmamış… Bana bakıp ‘Benim babam, burası ‘Adıyaman’ değil, buranın adı artık ‘Acıyaman’ dedi ve sustu, konuşmadı bir daha” ifadelerini kullanmıştı.

Daha sonra “Burası ‘Adıyaman’ değil, artık burası ‘Acıyaman” diyen Mahsun Kırmızıgül, sözlerini şöyle sürdürmüştü: Sahada işimiz şimdi bitti. Burada halkla birlikte acının en dibini yaşıyoruz. Halkın büyük çoğunluğunun yoksul olduğu bölgede halk çok öfkeli, çok kızgın… Bu öfke öyle kolay kolay geçecek türden değil.