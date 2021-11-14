Mahsun Kırmızıgül sahnelere geri dönüyor

‘Dinle’, ‘Nemrudun Kızı’, ‘Belalım’, ‘Sevdiğim’ gibi şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mahsun Kırmızıgül, müzik piyasasını bırakıp sinema sektörüne geçiş yapmıştı. Ünlü şarkıcı 16 yılın ardından yeniden sahnelere dönüyor.

Snob Magazin’in haberine göre; 16 yıl boyunca sinema sektörüne ağırlık veren ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, hayranların isteği üzerine başladığı albüm çalışmalarını tamamladı. Albümünü bitirdiği haberini Twitter hesabından duyuran Kırmızıgül, yaptığı paylaşımda “Sevgili dostlar, yaklaşık 2 yıldır emek verdiğimiz albüm çalışmasının sonuna geldik. Müzik adına iyi şeyler yapmaya çalıştık. Perşembe günü sizlere yeni albümün ne zaman çıkacağını, içinde kaç eserin yer alacağını, albümün ismini paylaşacağız” dedi.

Yılbaşı gecesi sevenleriyle buluşacak

Mahsun Kırmızıgül’ün yılbaşı gecesi için anlaştığı rakam dikkat çekti. Ünlü sanatçı, eski şarkılarını ve yeni çıkaracağı albümündeki parçaları söyleyeceği bir konser verecek. Show TV ile anlaştığı söyleyen Kırmızıgül, 31 Aralık gecesi izleyiciyle buluşacak. Ünlü şarkıcının, vereceği konser için 5 milyon TL aldığı iddia ediliyor.