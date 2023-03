6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevredeki 10 ili etkileyen depremlerden sonra afet bölgesindeki yardım çalışmalarına katılan Mahsun Kırmızıgül, depremin yarattığı yıkımın ikinci plana düşmesine sosyal medyadan sitem etti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan ünlü yönetmen “Kasap et koyun can derdinde. Deprem bölgesindeyiz. Yakınlarını , her şeyini kaybetmiş çaresiz ve acılı insanların feryatları yeri göğü inletiyor. Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken siyaset gündemini bırakın. Millet aç, susuz, çaresiz ve kızgın” ifadelerini kullandı.

Dün sosyal medya ise deprem bölgesinde su sıkıntısı yaşandığı ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı. Kırmızıgül, bugün yaptığı paylaşımda “Yiğitlerin kuru soğana muhtaç olduğu günler yaşıyoruz. Bölge derin bir sessizliğe büründü. Hatay’da bir tek yardıma muhtaç yoksullar kaldı. Desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Asıl şimdi yardımlaşma zamanı” diyerek, dikkatlerin afet bölgesine çekilmesi gerektiğini belirtti.