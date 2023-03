İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Altılı Masa’dan ayrılması Türkiye gündemini bir anda değiştirdi.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından soluğu afet bölgesinde alan yönetmen ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından eleştirilerde bulundu.

Depremden sonra değişen gündemi eleştiren Kırmızıgül şu ifadeleri kullandı:

“Kasap et koyun can derdinde. Deprem bölgesindeyiz. Yakınlarını, her şeyini kaybetmiş çaresiz ve acılı insanların feryatları yeri göğü inletiyor. Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken siyaset gündemini bırakın. Milet aç, susuz, çaresiz ve kızgın.”