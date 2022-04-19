Attıkları her adım olay olan Kardashian ailesi bu kez ailenin tek erkek çocuğu Rob Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuğunun annesi Blac Chyna ile olan davaları ile gündemde.

Chyna, Kardashian-Jenner ailesine karşı 108 milyon dolarlık saldırı, darp, aile içi şiddet ve itibarını zedelemeyi de kapsayan dava açtı. 5 yaşındaki kızının babası Rob Kardashian’ı ‘istismarcı’ olarak nitelendiren Chyna, ailenin her şeyi ‘şov için’ kullandığını da iddia etti.

Bugün ise davanın jüri seçimi vardı

Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ndeki jüri seçimi sırasında Kardashian- Jenner ailesinin avukatı Michael Rhodes, jüri adaylarını belirlemek için ailenin kamera karşısına geçtiği reality şovla ilgili herhangi bir olumlu ya da olumsuz fikirleri olup olmadığını sordu. Kardashian ailesi bu sözlere çok bozuldu.

Bu soru üzerine adı belirtilmeyen, 50- 60 yaş aralığındaki bir jüri adayı, Kardashianların TV şovu Keeping Up With The Kardashians’ı hiç izlemediğini belirtirken, “Ancak Kim Kardashian’ın seks kasetini izledim. Bu yüzden tarafsız olabileceğimi düşünmüyorum. “dedi. İsmi açıklanmayan jüri adayının bu lafı üzerine salonda gülüşmeler yaşanırken, Kardashianların bu duruma çok bozulduğu gözlemlendi.

ABD merkezli Page Six, Khloe Kardashian’ın, bu sözler üzerine, ablası Kim’in saçlarını düzelterek onu rahatlatmaya çalıştığını aktardı. Gazete, Kim Kardashian’ın annesi Kris Jenner’ın da jüri adayının verdiği bu yanıttan rahatsız olduğunu ve olumsuz anlamda başını salladığını ifade etti.

‘Çok sinirli gittiler’

Kim Kardashian’ın mahkeme salonunda duyduklarından sonra çok rahatsız olduğu ve kardeşi Khloe ve annesi Kris ile mahkeme salonundan ayrılırken sinirli bir ifadeleri olduğu da belirtildi.

Davayı açan Blac Chyna ise annesi Tokyo Toni ve avukatı Lynne Ciani ile birlikte salonda olduğu vurgulandı.

Kim Kardashian’ın söz konusu seks kasedi yıllar önce henüz bu kadar ünlü değilken o dönemdeki sevgilisi Ray J ile çekilmişti. Kardashian, 2018 yılında katıldığı bir TV programında o kasetin çekildiği sırada uyuşturucu etkisi altında olduğunu söylemişti.