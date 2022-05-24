Johnny Depp‘in Amber Heard’e açtığı 50 milyon dolarlık karalama davasının bu hafta sona ermesi bekleniyor. Amber Heard, mahkemedeki sorgusu sırasında, Johnny Depp’in geçmişte birliktelik yaşadığı ünlü model Kate Moss’u merdivenden attığını iddia etti. Geçmiş konular ve ilişkiler dava konusuyla alakasız olduğu için normal şartlarda konuşulamıyor. Ancak Heard’ün, yeminli ifadesi sırasında bu olaya referans yapması ve Kate Moss’un adını mahkemeye taşıması, bu olayın mahkemede tartışılabileceği ve Kate Moss’un tanık olarak çağırılabilmesine olanak sağlıyor.

Heard’ün ifadesi sırasında eski aşkının adının geçmesini ise Depp ve hukuk ekibi sevinçle karşıladı. Bu anlar ise sosyal medya da gündem oldu.

Kate Moss’un yarın duruşma salonuna gelerek ya da video yoluyla ifade vermesi bekleniyor. Davanın sona ermesine yaklaşılırken gerçekleşecek olan bu ifade, jürinin final kararını etkileyebilecek kadar önemli. Moss’un ifadesinin ardından taraflar kapanış konuşmalarını yapacak ve artık gözler jüriden çıkacak olan kararın üzerinde olacak.

İlginizi çekebilir: