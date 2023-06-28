Güldür Güldür Show ile ekranlarda olan Mahir İpek, önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Kurban Bayramı’nda şehir dışına çıkmamayı tercih eden oyuncu, İstanbul’u en çok bayramlarda sevdiğini belirtti. İpek, “Cihangir benim mahallem, yıllardır da burada yaşıyorum. Bayramda İstanbul’un büyük çoğunluğu gitmiş. Benim için en güzel yanı bu bayram dönemleri. İşte huzur bu… Şuradan şuraya bir saatten fazla gidiyorsun ama şimdi üç beş dakikada ulaşmanın lüksü ömrü uzatıyor” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir hayatında biri olmayan 51 yaşındaki oyuncuya yalnızlığın zor olup olmadığı soruldu. Aşkın hayatında elzem bir durum olmadığını söyleyen Mahir İpek, “Şu anda çok başka şeyler düşünüyorum. Tabii aşk güzeldir ama bunun hayatımın içinde olması da elzem değildir. Sıkıntılı bir süreçten geçti ülke. Böyle bir iki ay kafa dinleyip daha motive olup yeni sezonu düşünüyorum. Hayatımda hem tiyatro hem de program var” şeklinde konuştu.