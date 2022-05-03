Mahir İpek, önceki akşam Cihangir’de bir mekanda arkadaşlarıyla sohbet ederken kendisini bekleyen basın mensuplarını görerek, masadan kalkıp yanlarına geldi. Ünlü oyuncu, “Arkadaşlar bayramınız kutlu olsun. Hava çok soğuk, eğer beni bekliyorsanız bu havada içim el vermedi, varsa sormak istediğiniz sorun” dedi.

‘Anneciğim vefat etti, karantinadaydım gidemedim’

Muhabirlerin “Mahir Bey sizin için çok buruk bir bayram, annenizi pandemide kaybettiniz. Acınız çok büyük” cümlesi üzerine birden susan Mahir İpek’in gözleri doldu. Bir yıl önce koronavirüse yakalanan annesi Naciye İpek yaşamını yitiren 50 yaşındaki oyuncu, ağlamamak için kendini zor tutarken, şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık Bakanlığı rakamlar açıklıyor, ‘Aa şu kadar insan vefat etmiş’ diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsun bu istatistik içinde sen de varsın, senin bir parçan da var. ’80 milyonun içinde beni mi bulacak canım?’ dersin ve bulur. İstanbul’da pozitif olmuştum, anneciğim Ankara’da ama aynı dönemde olduk. Anneciğim hayatını kaybetti ve ben gidemedim çünkü karantinadaydım. Korkunç günler yaşadık. Sadece benim için değil, bütün Türkiye bu korkunç günleri yaşadı.

‘Bitti’ deyince her şey bitti oluyor’

Bir aileden 4-5 kişinin hayatını kaybettiği oldu. Çok ağır bir şey. Aslında bunları çok çabuk unutmamak lazım, ama maalesef hafızası zayıf bir toplumuz. ‘Bitti’ deyince her şey bitti oluyor. Bu anlamda Avrupalılar bize nazaran daha tedbirli ve geçmişten ders çıkarıyorlar. Bu yaşananları unutmamamız lazım. Kaybımız çok, asla unutmamamız lazım.”