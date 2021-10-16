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Magazin dünyasına ilişkin en sıcak gelişmeleri Magazin Haberleri sayfamızdan takip ederek Magazin alemine en hızlı şekilde hakim olabilirsiniz. İşte sizler için hazırladığımız magazin haberleri.
Miray Daner ve Oğulcan Engin Aşka Yelken mi Açıyor?

Miray Daner ve Oğulcan Engin Aşka Yelken mi Açıyor?

Miray Daner’in, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le beraber olduğu konuşuluyor.

16/10/2021
hande erçel reklam gerliri

Hande Erçel’in Reklam Geliri Yine Olay Oldu

Hande Erçel’in bir reklam projesi için birlikte çalıştığı giyim firmasından yüklü miktarda gelir elde ettiği öğrenildi.

16/10/2021
Berrak Tüzünataç'ın 8 Yaş Küçük Sevgilisiyle Kaçamağı

Berrak Tüzünataç’ın 8 Yaş Küçük Sevgilisiyle Kaçamağı

Kısa bir süre önce Uraz Kaygılaroğlu ile aşkını sonlandıran güzel oyuncu Berrak Tüzünataç’ın yeni aşkı hayrete düşürdü.

16/10/2021
Emre Karayel'in Eşi Neye Aşerdi?

Emre Karayel’in Eşi Neye Aşerdi?

Emre Karayel ve hamile eşi Gizem Derici Bebek’te objektiflere yakalandı.

16/10/2021
Muazzez Ersoy'dan Muhabirlere Uyarı: Dikkat Edin!

Muazzez Ersoy’dan Muhabirlere Uyarı: Dikkat Edin!

Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı.

16/10/2021
dere talu

Defne Samyeli Kızı Derin Talu Hakkında Konuştu

Defne Samyeli, kızlarının sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar hakkında açıklama yaptı

16/10/2021

Magazin Haberleri

Son dakika magazin haberleri için eşsiz çalışmalar yürütüyoruz. Sizler için anlık olarak yaptığımız Magazin haberlerini inceleyin. Birbirinden farklı yönelttiğimiz sorularla magazin dünyasını şakına çeviren röportajlar sizleri bekliyor.

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(0212) 324 81 10

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hande erçel reklam gerliri
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Hande Erçel’in Reklam Geliri Yine Olay Oldu

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