Neler Oluyor?
Miray Daner’in, Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le beraber olduğu konuşuluyor.
Hande Erçel’in bir reklam projesi için birlikte çalıştığı giyim firmasından yüklü miktarda gelir elde ettiği öğrenildi.
Kısa bir süre önce Uraz Kaygılaroğlu ile aşkını sonlandıran güzel oyuncu Berrak Tüzünataç’ın yeni aşkı hayrete düşürdü.
Emre Karayel ve hamile eşi Gizem Derici Bebek’te objektiflere yakalandı.
Muazzez Ersoy, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yakalandı.
Defne Samyeli, kızlarının sosyal medya üzerinden paylaştıkları fotoğraflar hakkında açıklama yaptı
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