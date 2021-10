Magazin dünyasında neler oluyor?

Ünlü isimlerin arasında yaşanan gelişmeler, magazin dünyasında kartopu gibi bir etki yaratıyor. Telefonumuza gelen bir magazin bildirimi bile bizleri dakikalar boyunca ekrana kitleyebiliyor. Biz de bu merak uyandıran gelişmelerin nabzını tutmak için en güncel haberleri sizler için bir araya getiriyoruz.

Para dolu kasa

Yaptığı çoğu şarkı ile müzik dünyasında daha çok ses getirmeyi başaran Rihanna’nın geliri her geçen gün katlanarak artıyor. 1.7 milyar dolarlık serveti ile dünyanın en zengin kadın müzisyeni olan ünlü isim, moda ve kozmetik sektöründeki projelerine de hız kesmeden devam edeceğini açıkladı.

Paylaşılan zirve

Müzik dolu bir rekabetin sonucunu açıklayan Spotify, aylık 80 milyon dinleyiciyi aşan Justin Bieber’i onurlandırıyor. Justin bu rekor ile birlikte aylık en çok dinlenen ilk erkek sanatçı oluyor. Bu barajı ilk aşan kadın sanatçı Ariana Grande ise zirveyi yakışıklı şarkıcıyla paylaşıyor.

Dijitale ilk adım

Telefonunuzda kaç farklı sosyal medya uygulaması var? Evet, çoğumuzun cevabı birden fazla. Artık sosyal medya hesabı kullanmayan Angelina Jolie bile instagram kullanmaya başladı. Afgan mülteciler için ilk gönderisini oluşturan ünlü oyuncu sadece birkaç saat içinde milyon takipçiye ulaştı.

Tek başına

Blackpink üyelerinden olan Lisa, yeni solu performansı ile müzik tutkunlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımına ‘’çok yakında’’ notunu ekleyen Lisa, şimdiden hayranlarını oldukça heyecanlandırıyor.

Dava büyüyor

Black Widow filminin gösterime girdikten sonra aynı zamanda Disney+ kanalında da yayınlanması filmin oyuncuları tarafından tepkiyle karşılandı. Scarlett Johansson’ın ise bu durumu mahkemeye taşıyarak Disney+ kanalına açtığı dava halen devam ediyor. Ünlü oyuncuya, ‘’Bence o çok sağlam biri, dava haberini ilk okuduğumda ‘aferin Scarlett devam et’ demiştim.’’ sözleriyle Elizabeth Olsen’den de destek geldi.

İlham kaynağı

The Weeknd, yayınlamaya hazırlandığı ‘’The Dawn’’ albümünü oluştururken Birtney Spears’ın ‘’Toxic’’ ve ‘’Everytime’’ şarkılarından ilham aldığını sevenleriyle paylaştı. Sır gibi saklanan albümün en az diğer albümler kadar ses getireceğini söyleyebiliriz.

Aramıza hoş geldin

Perrie Edwars sonunda dört gözle beklediği bebeğine kavuştu. Bebeğinin ayaklarını kişisel hesabında paylaşan ünlü yıldız, sosyal medyada oldukça fazla etkileşim aldı. Hayranları ise daha fazla fotoğraf paylaşması için gönderinin altına yorum yapıyor.

Birlikte güzel

Hepimizin iyi bir düete ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bu ihtiyacımızın farkında olan Lorde ise Harry Styles ile işbirliği yapmak istediğini açıkladı. Ünlü şarkıcı, ‘’Onun son albümünü çok sevdim. Bence harika bir pop star. Bu yüzden bence birlikte havalı bir proje yapabiliriz. Bakalım, kim bilir?’’ sözleriyle Harry’e yeşil ışık yaktı.

Belgesel tadında

HBO Max’te yayınlanacak olan Nicki Minaj’ın belgeseli şimdiden birçok kitlede merak uyandırıyor. Belgesel haberlerine her geçen gün yeni detay ekleniyor. Nicki Minaj belgeselin adının ‘’NICKI’’ olacağını açıkladı.

Yenisi yolda

Müjdeli haber çok geçmeden geldi. Never Have I Ever dizisi, 3. Sezon onay haberleri ile geri sayımı başlatıyor. Önümüzdeki sezon bizleri ne gibi sürprizler bekliyor şimdiden tahmin edemesek de yine keyifli bir sezonla karşılaşacağımızı söyleyebiliriz.

Rekora doğru

Instagram uygulamasındaki takipçi rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Hangi ünlünün etkileşimi daha fazla ya da hangi ünlünün beğenisi daha yüksek gibi sorularla rekabet ortamı yaratan hayran kitlelerinin gözü Beyonce’ye çevrildi. Ünlü şarkıcı 200 milyon takipçiye ulaşarak en çok takipçisi olan ünlüler arasında yer almayı başardı.

Aşk farkı

Kitty Spencer’ın babasından 5 yaş büyük Michael Lewis ile evlenmesi aralarındaki yaş farkından dolayı birçok tartışma konusunu gündeme getiriyor. Sosyal medyada oldukça fazla yorum alan çift, mutlu paylaşımlarıyla bu yorumları pek de umursamıyor görünüyor.

İnziva vakti

Sanatçıların yaşadığı evler çoğumuzun hayallerini süslüyor. The Weeknd ise Los Angeles’tan 70 milyon dolara aldığı ev ile çıtayı daha da yükseltiyor. Malikanenin dekorasyonunu ise hem çağdaş hem de nostaljik detaylar oluşturuyor.

Kısa saç furyası

Son zamanlarda saçlarını kısa kestiren ünlüler arasına Billie Eilish de eklendi. Ünlü şarkıcı yeni imajını sosyal medya hesabında paylaştı. Saçlarını kestiren Eilish, 3 milyondan fazla görüntülenme alarak günün en çok konuşulan haberleri arasında yer aldı.

İlk kıvılcım

Mayday şarkısı ile bir araya gelen Red Velet üyesi Joy ve Crush’tan mutlu bir haber geldi. Tanıştıkları günden itibaren duygusal bir ilişki içinde olmaları hem sevenlerinin hem de medyanın ilgi odağı oldu. Bizler de bu ikiliye mutluluklar dileriz.