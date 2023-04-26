2016 yılında hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu arasında sular durulmuyor. Mutluluklarıyla parmakla gösterilen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’e adeta nazar değdi!

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Kadir Doğulu’nun sosyal medyada paylaşılan görüntüleri kafaları karıştırdı. Kadir Doğulu’nun eski rol arkadaşı Serra Arıtürk’le aldattığı iddia edilmişti.

Geçtiğimiz aylarda ihanet iddiası ile magazin gündemine gelen ünlü çift, bu iddiaları ti’ye almıştı. Ünlü çift, yine aynı iddialarla yine basında yer aldı.

Alaçatı’ya giden Kadir Doğulu’nun eğlence sırasında genç bir kadınla yakınlaşıp dans ettiği görüntüler sosyal medyaya damga vurdu. Yine sosyal medyada yer alan iddialara göre; mekanda olan Aras Bulut İynemli, arkadaşı Kadir Doğulu’yu uyardı. İyemli’nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti. Çok konuşulan bu görüntülerin ardından Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan herhangi bir açıklama gelmedi.