‘Popun kraliçesi’ lakaplı dünyaca ünlü şarkıcı Madonna’nın hayatını anlatan film için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. 63 yaşındaki şarkıcının, yönetmenliğini kendisinin üstleneceği biyografik filmde başrolü kimin canlandıracağı hala bilinmezliğini koruyor. Buna rağmen Madonna’yı canlandırması için şimdiye kadar deneme çekimlerine katılan isimler belli oldu.

Onlardan biri The Handmaid’s Tale ve mini dizi Sharp Objects’te yer alan, 2019’da HBO’nun gençlik drama dizisi Euphoria’da başrol oynamaya başlayan 24 yaşındaki oyuncu, Sydney Sweeney.

Ozark dizisiyle tanınan 28 yaşındaki ödüllü oyuncu Julia Garner, en son başrolde yer aldığı Inventing Anna dizisiyle büyük ses getirdi.

25 yaşındaki Brezilya asıllı Amerikalı oyuncu ve model aktris ve model Barbie Ferreira, en çok HBO dizisi Euphoria’daki Kat Hernandez rolüyle tanınıyor.