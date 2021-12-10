Madonna‘nın 25 yaşındaki kızı Lourdes Leon, 63 yaşındaki annesinin verdiği pozların ardından aile mirasları olan cesur pozlar dizisinin kapasitesini genişletiyor.

Daima provokatörlüğüyle gündeme gelen pop ikonu Madonna‘nın: “Bir kadının vücudunun meme ucu dışında her santiminin gösterilmesine izin veren bir kültürde yaşıyor olmamız beni hâlâ hayrete düşürüyor. Sanki bir kadının anatomisinin cinselleştirilebilecek tek parçası bu. Bebeği besleyen meme ucu!” cümleleriyle pozlarının tavrını açıklamasının ardından, şimdilerde ise kızı Lourdes Leon bir tür aile mirasları olduğu öngörülen cesur pozlarıyla gündeme geliyor.

Instagram üzerinden yayınladığı pozları ihlal yiyerek kaldırılmıştı. Instagram’ın çıplaklık politikasının yayından kaldırılması isteğini dile getirmesinin ardından, sansürlenmiş pozlarını yeniden yüklerek: “Instagram’ın uyarı veya bildirimde bulunmadan kaldırdığı fotoğrafları yeniden yayınlıyorum.” notunu düşmüştü.