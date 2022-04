Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Madonna sosyal medya hesabından estetikli halini paylaştı.

Madonna’nın paylaşımı 200 bin beğeni, 45 bin yorum alırken 90 bin kişi tarafından da paylaşıldı.

16 Ağustors 1958 doğumlu Madonna Louise Ciccone 1980’lerden beri “Pop’un Kraliçesi” olarak anılmakta.

Madonna, Rolling Stone dergisinin hazırladığı “Tüm Zamanların En Büyük 100 Sanatçısı” listesinde 36. sırada.

Madonna dünya genelinde 335 milyondan fazla kayıt sattı ve Guinness Dünya Rekorları tarafından tüm zamanların en çok satan kadın sanatçısı ilan edildi.

Madonna, Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği (RIAA) tarafından 64.5 milyon kayıtlı albüm satışı ile Amerika Birleşik Devletleri’nde ikinci en çok satış yapan kadın sanatçı olarak listelendi.

Madonna, VH1’ın “Müzikteki En Güçlü 100 Kadın” listesinde zirvede ve Time’ın “Son Yüzyılın En Güçlü 25 Kadını” listesinde yer aldı. Tüm bunların dışında UK Music Hall of Fame’in kurucu üyesinden biri ve uygun bulunarak Rock and Roll Hall of Fame’e dahil edildi.