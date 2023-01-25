Pop müziğin kraliçesi olarak karşımıza çıkan Madonna, biyografi filmi ile karşımıza çıkacaktı. Ancak, Amerikalı şarkıcının dünya turnesine çıkması nedeniyle filmin askıya alındığı gündeme geldi. Projenin neden ilerlemeyeceği ile ilgili bir bilgi ise henüz bilinmiyor.

Universal Pictures, Madonna’nın biyografi filmini rafa kaldırdığını açıkladı. Filmin iptal edildiği haberi Madonna’nın geçen hafta, dünya turnesine başlayacağını belirtmesinin ardından duyuruldu. İddialara göre Madonna, aslında filmin iptal edilmediğini ve gelecekte yine bu projeyi devam ettirmeyi düşündüğü belirtildi. Ünlü şarkıcının mevcut dönemde sadece konserlerine odaklanmak istediği söyleniyor.

“Sanki uzuvlarımı koparmak gibi”

Geçtiğimiz yaz zamanında senaryo ile ilgili bir açıklamada bulunan Madonna, “Çok uzun bir senaryom var ve onu kısaltmak benim için çok zor. Yavaş yavaş kısaltıyorum ama bu, sanki uzuvlarımı koparmak gibi” diye belirtmişti.

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