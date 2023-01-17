1983 yılında kendi adını verdiği ‘Madonna‘ albümüyle sektöre giren ünlü şarkıcı, bu yıl sektördeki 40. yılını kutluyor. Şu sıralar dünya turnesi hazırlığında olan Madonna, ayrıca sosyal medyada verdiği pozlar ve tuhaf paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Paylaşımlarından dolayı sık sık eleştiri yağmuruna tutulan ünlü şarkıcının sosyal medyadaki son hamlesi ise hesabındaki her şeyi silmesi oldu. Madonna, bu hareketiyle sevenlerinin kafasını karıştırdı.

Ünlü ismin kariyerinin 40.yılını kutlamak için düzenlediği dünya turnesi için böyle bir hamle yaptığı da düşünülüyor.