Fashion Awards sonrasında bir çok ünlü simanın katıldığı after partide Madona, Dua Lipa ve Mert Talaş’ın samimi fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
işte o fotoğraflar;
Fashion Awards sonrasında bir çok ünlü simanın katıldığı after partide Madona, Dua Lipa ve Mert Talaş’ın samimi fotoğrafları sosyal medyayı salladı.
işte o fotoğraflar;
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