İkonik şarkıcı Madonna’nın 25 yaşındaki kızı Lourdes Leon, Calvin Klein markasının iç çamaşırlarını tanıtmak için kamera karşısına geçti. Koltuk altı kıllarıyla poz veren Leon, doğallığı savunuyor.

Sosyal medyada da dikkat çeken paylaşımlarıyla öne çıkan Leon, modellik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Yer aldığı son kampanyada Clavin Klein logolu iç çamaşırlarıyla poz veren genç modelin tek aksesuarları da burnundaki ve göbeğindeki piercingleriydi.

Leon’un başka bir karede de bisiklet şortu ve bisiklet yaka CK sweatshirt’le poz verdiği görülüyor. Kampanyanın görselleri, Instagram üzerinden yayınlandı.

Los Angeles doğumlu genç model, birçok farklı markanın reklam kampanyalarında yer alıyor. Calvin Klein pozları da Leon’un, Burberry gibi başka büyük bir markayla yayınlanan çalışmasından sonra geldi.