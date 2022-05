2021 yılında yayınlanan ‘Midnight in the Switchgrass’ isimli filmin setinde tanışıp sevgili olan Megan Fox ve Machine Gun Kelly çifti, geçtiğimiz Ocak ayında sürpriz bir şekilde nişanlanmıştı. Bir yılı aşkın süredir mutlu birlikteliklerine devam eden ve sıra dışı stilleriyle her zaman göz önünde olan çiftten Fox’un hamile olduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz pazar günü Billboard Müzik Ödülleri’nde görüntülenen Megan Fox ve Machine Gun Kelly etkinlikten sonra, Diddy’nin düzenlediği partiye katıldı.

New York Post’ta yer alan habere göre; adını paylaşmak istemeyen bir kaynak, ünlü çiftin partinin verildiği mekana pembe bir limuzinle geldiğini ve Fox’un gelir gelmez dans pistine çıktığını söyledi.

Aynı kaynak, 36 yaşındaki oyuncunun gece boyunca hiç alkol tüketmediğini de belirtti.

Megan Fox, önceki yıl Altın Küre Ödül Töreni’nde yaptığı konuşmada kavgacı olduğu ve kırmızı halıda söylenmemesi gereken birkaç şey söylediği için 2009 yılında alkolü bıraktığını söylemişti.

Fakat bu olay, sevgilisi Machine Gun Kelly’nin Billboard Müzik Ödül Töreni’nde ‘Twin Flame’ adlı parçasını söyleyip; “Bu şarkıyı karım için yazım” demesinin ardından bir kalp atış sesi verilip, rapçinin “Bu bizim doğmamış çocuğumuz için” açıklamasıyla bir araya gelince; güzel oyuncunun hamile olduğu iddiaları güçlendi.

Ortaya atılan bu iddialar sosyal medyada da gündem olmasına rağmen, Fox ve Kelly çifti henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.