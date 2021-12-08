Amerikalı rap müzik sanatçısı Machine Gun Kelly ile Unlisted Brand Lab ile ortaklaşa çıkardığı vegan oje serisi Un/dn Laqr çıkardı.

Her yaş veya cinsiyet için tasarlanan cinsiyetsiz oje koleksiyonu, 10 farklı renkten oluşuyor. Bu renkler arasında; MGK’nın tırnaklarını siyah kalemlerle boyadığı zamanı hatırlatan ve ‘Depresyonist’ adı verilen siyah, ünlü rap’çinin sevgilisi Megan Fox’un ’25 to Life’ adını verdiği kırmızı-turuncu ve ‘Mary Jane’ adı verilen yeşil yer alıyor.

Machine Gun Kelly, güzellik sektörüne neden oje koleksiyonuyla girdiğini, verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: “Bana göre oje sadece bir renk değil, bir niyettir. Her rengin bir amacı vardır.” İfadelerini kullanmıştı. Online sipariş üzerinden verilebilen ojeler, 18 dolardan başlayan fiyatlarla tekli ve setler halinde satışına başlandı.