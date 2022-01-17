Dün gece gerçekleşen Dolce & Gabbana Man sonbahar 2022-23 koleksiyon defilesine katan yılın ilk nişanlıları görüntülendi.

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Gösteriyi açan Machine Gun Kelly bir süre göz kamaştırıcı ve kristalize bir takım elbise giyerek müzikal bir şölen yarattı. Kırmızı halı şıklığı için Machine Gun Kelly, kristaller, halkalar, rondelalar ve iki parçanın her yerine sıvanmış türden diğer her şeyi içeren armalı siyah bir takım elbise giydi.

Takım elbisenin ışıltılı zarafetine uygun eldivenler, dudaklarından sarkan iki farklı yüzük ve her bir kulakta çok sayıda gümüş küpe ile aksesuar yer aldı.

Megan Fox kırmızı halı şıklığında, bacaklarının ortasında bir dizi düğme bulunan, altına siyah bir sutyen ve her bir bacağı bağcıklı deri pantolon ile eşleştirilmiş siyah sinirli dantel bir kolsuz bluz giydi. Parıldayan gümüş bir gerdanlık, ışıltılı gümüş bir D&G el çantası ve onunla uyumlu bir kemerle havasını tamamladı.

Dolce & Gabbana Man sonbahar 2022-23 koleksiyon defilesinden kareler: