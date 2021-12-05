Amerikalı komedyen Jimmy Fallon’un sunuculuğunu yaptığı ‘The Tonight Show’ isimli programının konuğu olan ABD’li rapi Machine Gun Kelly, ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyuncu ve model Megan Fox’un yüzünün baskılı bir tişörtünü giyerek programa katılan Kelly, “Kötü bir geceydi” dedi.

Yakın dostu Travis Baker’ın kendisine özel bir bıçak hediye ettiğini söyleyen ünlü rapçi, bıçağın üstüne Kelly’nin 2020 yılında çıkardığı albümü ‘Tickets to My Downfall’un adının işlendiğini söyledi.

Gerçek ismi Colson Baker olan Kelly, sevgilisi Megan Fox’un gözleri önünde bıçağı havaya fırlattığını fakat yakalamaya çalışırken keskin tarafının eline saplandığını ifade etti. Ünlü rapçi daha sonra Jimmy Fallon’a yara izini gösterdi.

Bu sırada konuyla ilgili konuşmaya devam eden Kelly, “Bu, bıçak saplandığında gerçekleşti. Çünkü, bilirsiniz, havaya fırlattığınızda onu yakalamanız gerekir. Megan’a baktım ve ‘Şuna bak’ dedim ve sonra ‘Aah’ diye bağırdım” dedi.