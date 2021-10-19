MAC Kozmetik’ten Hipnotize Tatil Koleksiyonu

Online platformda satışa sunulan “Hipnotize tatil 2021” koleksiyonu, ışıltılı bir yolculukta size eşlik etmek için bekliyor. Optik illüzyondan ilham alan MAC Kozmetik “Hipnotize Tatil 2021” koleksiyonunda yer alan çarpıcı renklere sahip yüksek pigmentli ve sedefli farlar makyajınıza sıcacık bir ışıltı katacak. Işıltılı lip glosslar, şampanya rengi, kırmızı, pembe, mor gibi yoğun renklerle karşımıza çıkıyor.

Kremsi bir yapıda olan mat bitişli rujlar kırmızı, mor ve pembe tonlarıyla öz güvenli başlangıçlara ışık tutuyor. Bakışlarınıza derinlik katacak göz kalemi ise nane yeşili, sedefli kırmızı, beyaz ve siyah renk skalasına sahip.

Yazı Fahriye Nur Yüksel