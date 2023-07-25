Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre Holefter İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçede “Alınsam” şarkısının kayıtlarını 2020 yılından itibaren oluşturmaya başladı ve eseri geçen yıl kendi Youtube kanalında yayınladı.

Ardından “Antidepresan” ile “Alınsam” arasında önemli ölçüde benzerlik olduğunu fark etti. İddiasının doğruluğunu pekiştirmek için de Musiki Eserleri Sahipleri Grubu Meslek Birliği’ne (MSG) başvurarak inceleme talep etti. Yapılan inceleme sonucunda iki şarkının nakarat bölümlerinin birebir benzerlik taşıdığı tespit edildi.