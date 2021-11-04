Mabel Matiz’den kekemelik itirafı!

Yaptığı ve seslendirdiği şarkılarındaki tarzıyla sık sık gündeme gelen sevdiğimiz sanatçı Mabel Matiz çocukluk yıllarında kekeme olduğunu çektiği videoda sevenlerine söyleyen. Mabel Matiz,” Kekemelik ile ilkokulda okurken çok savaş verdim ama bir türlü kekemeliği yenmeyi o yıllarda beceremedim” dedi.

“Lise yıllarımda kekemeliğim geçsin diye tiyatro yaptım. Oyunda en çok replik bendeydi bu sayede 2001 yılındaki o tiyatro oyunu sayesinde kekemelik sorunumu kontrol altına aldım. Ama halen sinirlendiğimde veya heyecanlı olduğumda kekelemeye başlıyorum. Ama bu duruma eskisi kadar takılı kalmıyorum. “diyen sanaçtlı ‘Bir kekemeden Popstar yarattığını’ vurguladı.

Matiz, kekemelik dönemini anlatırken o dönemlerden kalan bir fotoğrafı da sosyal medyaya yayınladı.