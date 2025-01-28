Miu Miu zirvedeki yerini koruyor

Son birkaç sezondur Lyst’in listelerinde üst sıralarda yer alan Miu Miu, bu çeyrekte de en popüler marka olarak zirvede kaldı. Prada’nın kardeş markası olarak öne çıkan ve Y2K (2000’ler) estetiğinden ilham alan koleksiyonlarıyla dikkat çeken marka, özellikle genç neslin favorisi olmaya devam ediyor. Miu Miu’nun polar ceketleri ve ikonik mini etekleri, bu sezon da çok talep gören parçalar arasında yer aldı.

Saint Laurent ve Prada yükselişte

Bu çeyrekte Saint Laurent, ikinci sıraya yükselerek büyük bir çıkış yaptı. Markanın klasik ve sofistike tasarımları, özellikle ünlü isimler tarafından sıkça tercih edilmesi sayesinde popülerliğini artırdı. Öte yandan, Prada da üçüncü sıraya yerleşerek listede güçlü bir konum elde etti. Moda dünyasında zamansız tasarımları ve inovatif yaklaşımıyla tanınan Prada, sürdürülebilir modaya verdiği önemle de dikkat çekiyor.

Coach’un büyük sürprizi

Listenin en büyük sürprizlerinden biri, Coach’un tam 10 sıra yükselerek en popüler beşinci marka haline gelmesi oldu. Genellikle klasik çantalarıyla tanınan marka, bu yıl özellikle Gen Z kitlesine yönelik başarılı pazarlama stratejileri ile büyük bir ivme kazandı. Brooklyn çantası ve kiraz çanta süsü, bu çeyreğin en çok satan ürünleri arasına girdi. Ayrıca Lyst’in verilerine göre, Coach’un popülaritesi yıllık bazda %332 oranında arttı! Coach’un başarısının arkasındaki en büyük faktörlerden biri de, sezonluk indirimler ve erişilebilir lüks anlayışını koruması oldu. Uygun fiyatlı lüks segmentinde konumlanan marka, özellikle tatil döneminde hediye tercihlerinde ön plana çıktı.

Ugg ve Cos: “Sessiz Lüks” trendi kazanıyor

Bu çeyrekte sıralamaya giren Ugg ve Cos, moda dünyasındaki değişen estetik anlayışının bir yansıması gibi görünüyor. Özellikle Cos’un viral olan kaşmir kazağı, minimalizm ve “sessiz lüks” akımını benimseyen tüketiciler arasında büyük yankı uyandırdı. Bazı moda uzmanları, Cos’un kaşmir koleksiyonunu The Row’un tasarımlarına uygun fiyatlı bir alternatif olarak değerlendiriyor.

Öte yandan, Ugg’un Ultra Mini botları, 2024 kışında en çok tercih edilen ayakkabılar arasına girdi. Lyst verilerine göre, Ugg’a olan talep son üç ayda %358 oranında arttı ve markanın yıllık büyüme oranı %12’ye ulaştı.

Şekillendirici giyim ve günlük rahat kıyafetler üzerine kurulu olan Skims, 2024’ün dördüncü çeyreğinde bir basamak yükselerek 11. sıraya yerleşti. Kim Kardashian’ın ünlülerle yaptığı iş birlikleri ve sosyal medyada yoğun şekilde tanıtılan koleksiyonları, markanın sürekli büyümesini sağlıyor. Skims’in The North Face iş birliğiyle çıkardığı 2000’ler retro Nuptse mont, sezonun en çok talep gören ürünlerinden biri oldu.,

Sezonun En Çok Talep Gören Ürünleri

Moda dünyasında sadece markalar değil, ikonik hale gelen parçalar da trendleri belirliyor. 2024’ün son çeyreğinde en çok satan ve sosyal medyada en çok konuşulan parçalar şunlar oldu

2024 Moda trendlerine kim yön veriyor?

Lyst’in açıkladığı en popüler markalar ve ürünler listesi, moda dünyasındaki dinamik değişimleri açıkça gözler önüne seriyor. Miu Miu, Prada ve Saint Laurent gibi lüks devleri, zamansız tasarımlarıyla popülerliklerini korurken; Coach, Ugg ve Cos gibi markalar da genç neslin beklentilerine uyum sağlayarak büyük çıkış yaptı.

2024’ün son çeyreğindeki trendler, sessiz lüks, sürdürülebilir moda ve Y2K etkisini bir araya getiriyor. Önümüzdeki çeyreklerde hangi markaların yükselmeye devam edeceği büyük merak konusu. Ancak şimdilik, moda dünyasının yıldızı Miu Miu olmaya devam ediyor.