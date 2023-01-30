Geçtiğimiz günlerde TikTok hesabından cilt bakım rutinini paylaşan Selena Gomez, ellerinin titremesiyle gündeme geldi. Dünyaca ünlü yıldızın sevenlerini endişelendiren bu detayla ilgili Gomez’den açıklama gecikmedi. Şarkıcı 2014 yılında ‘kelebek hastalığı’ olarak da bilinen ‘lupus’ teşhisinden sonra kullanmaya başladığı ilaçlar nedeniyle ellerinin titrediğini söyledi.

Lupus tedavisi sürecinde yaşadıklarını tüm şeffaflığıyla kamuoyuna paylaşan Selena Gomez, ”Lupus tedavisi için kullandığım ilaçlar yüzünden ellerim titriyor” ifadelerini kullandı.

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