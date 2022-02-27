Netflix’te yayınlanan ve ‘kibar hırsız’ olarak bilinen roman karakteri Arsen Lüpen’den esinlenerek hırsızlık yapan Assane Diop karakterini anlatan Lupin dizisinin çekim ekibi Fransa’da soyuldu.

Dizinin 3. sezon çekimlerinin yapıldığı ve dizinin başrol oyuncusu Omar Sy’ın da aralarında bulunduğu seti, yaklaşık 20 kişilik grup ellerinde havai fişeklerle bastı.

Nanterre Parkı yakınında çekim yapan ekip ve oyuncularını tehdit eden grup, film setinde kullanılan kamera, kayıt cihazı, ışık ve ses cihazı gibi malzemeleri de yanlarına alarak kaçtı. Dizinin çekimlerine bir süre ara verilirken, soygunda yaklaşık 300 bin euro değerinde malzemenin çalındığı belirtildi.