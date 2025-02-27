Luminis Paris, cilt bakımında devrim yaratan ürün serisini, Fransa’da üretilen üstün kalitedeki formüllerle kullanıcısına sunuyor. Kurucusu Ecz. Funda Bölükbaşı Akman, 30 yılı aşkın deneyimini ve 10 yıldan fazla süren Ar-Ge çalışmalarını harmanlayarak, hassas ciltlere bile uygun, zararlı kimyasallar içermeyen çözümler geliştirdi. Luminis, sağlıklı, temiz, korunaklı ve ışıltılı ciltlere ulaşmak isteyenlere bilimsel ve doğal yaklaşım sunuyor.

Luminis Paris’in tüm ürünleri, dermatolojik olarak test edilmiştir ve her cilt tipi için güvenle kullanılabilir. Ürünlerinde paraben, alkol, silikon ve koruyucu kimyasallar bulunmamaktadır. Funda Bölükbaşı Akman, ürünlerin her biri için doğal ve etkili içerikler kullanmaya özen gösterdiğini vurguluyor.

Sağlık ve güzellik bir arada

Luminis Paris cilt bakımını sadece estetik bir ihtiyaç olarak değil, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam biçimi olarak görmektedir. Markanın temeli, doğallık, bilim ve etkili formüller üzerine kuruludur. Her ürün, cildin doğal dengesini bozmadan, ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamak için özenle formüle edilmiştir. Luminis Paris, zararlı kimyasallar kullanmadan, saf ve etkili içeriklerle cilt bakımını sunar.

Funda Bölükbaşı Akman’ın 30 yıllık deneyimi ve doğal içeriklere olan tutkusuyla şekillenen bu felsefe, kullanıcıların ciltlerine sadece bakım değil, aynı zamanda bir güven hissi verir. Luminis Paris, her yaştan ve her cilt tipinden bireye hitap ederek, onlara sağlıklı, ışıltılı ve pürüzsüz bir cilt sunmayı hedefler.

Doğal içerikler

Marka, güzelliğin sadece dışa yansıyan bir şey olmadığını, içsel bir dengeyi ve sağlığı da temsil ettiğini savunur. Luminis Paris, kullanıcılarına yalnızca güzellik kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda ciltlerini dış etkenlerden koruyarak uzun vadeli sağlık sağlar. Bu nedenle, doğal içerikler ve dermatolojik testlerle güvence altına alınmış formüller, markanın felsefesinin en önemli parçalarını oluşturur.

Luminis Paris geliştirdiği cilt bakımında etkili ürünleriyle öne çıkıyor. Lumi-Day Gündüz Kremi, cildin nem dengesini sağlar ve lekelerin görünümünü azaltır. Lumi-Night Gece Kremi, gece boyunca cildi yenileyerek kırışıklıkları ve koyu lekeleri hedef alır. Lumi-Clean Yüz Temizleme Jeli, cildi nazikçe temizler ve ferahlatır. Lumi-Peel Peeling Losyonu, ölü hücreleri arındırarak cilt tonunu eşitler. Lumi-Scrub Mekanik Peeling, cilt yüzeyini pürüzsüzleştirir ve cilt yenilenmesine yardımcı olur.