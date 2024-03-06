Modanın hızlıca yön değiştirdiği dönemlerde lüks marka tasarımcılarının birbirleriyle yarışma isteği ve olmayanı üretme çabaları bazen oldukça ilginç tasarımların ortaya çıkmasına öncülük edebiliyor. İşte görünce oldukça şaşıracağınız tasarımlar.
1- Çizme – Y Project
2- Elbiseli Gömlek – ACT N°1
3- Platform sandalet – Balenciaga
4- Çanta – Moschino
5- Uzaylı spor ayakkabıları – Yeezy
6- Çanta – Louis Vuitton
7- Kitten heel ayakkabı – Nike
8- Gömlek – Balenciaga
9- Üç belli pantolon – Natasha Zinko
10- Crocs Madame – Balenciaga
Melike Şanlı