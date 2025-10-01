Beymen’de kozmetik artık Beymen Beauty Studio (BBS) çatısı altında birleşiyor.
Beymen, Beymen mağazaları ve Beymen.com’da sunduğu seçkin kozmetik deneyimini şimdi Beymen Beauty Studio’da misafirleriyle buluşturuyor ve bu deneyimi 2 yeni BBS mağazasıyla artık Beymen mağazalarının dışına taşıyor.
Lüks kozmetiğe yepyeni bir bakış açısı getiren Beymen Beauty Studio; geniş marka kürasyonu, deneyim odaklı yaklaşımı ve kişiye özel servisleriyle Beymen’in yarım yüzyılı aşkın moda mirasını ve iddiasını güzellik dünyasıyla buluşturuyor.
“MY BEAUTY. MY STYLE.” mottosuyla güzellik ve stilin Beymen seçkisiyle buluştuğu Beymen Beauty Studio; kozmetiğin zamansız ikonlarından yükselen yıldızlara, en yeni trendlerden kişiye özel deneyimlere uzanan ayrıcalıklı dünyasıyla lüks güzelliği yeniden tanımlıyor.
Türkiye genelinde 30’dan fazla lokasyonda misafirleriyle buluşmayı hedefleyen Beymen Beauty Studio ilk mağazalarını 8 Ekim’de City’s Nişantaşı ve 9 Ekim’de Mall of İstanbul’da açıyor.