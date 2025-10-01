Beymen Group CEO’su Elif Çapçı:

Beymen bugün, her biri bir başka ilham kaynağı olan mağazaları, 200 milyonu aşan ziyaretçi trafiğiyle dijital lüks platformumuz Beymen.com ve pek çoğu Beymen’e özel olan 1.500’ü aşkın güçlü marka portföyümüzle Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en önde gelen lüks moda ve yaşam stili destinasyonlarının başında geliyor. Lüksü sadece moda ile sınırlamıyor, yaşamın farklı alanlarına yayılan deneyimlerle zenginleştiriyoruz. Kozmetik de bu alanların en önemlilerinden biri.

Üzerinde iki yılı aşkın bir süredir çalıştığımız Beymen Beauty Studio -kısaca BBS- bugün sadece Beymen için değil Türkiye kozmetik piyasası adına çok büyük bir adım atıyor ve lüks kozmetikte yeni bir dönem başlatıyoruz.

BBS ile, Beymen mağazalarında ve Beymen.com’da sunduğumuz kozmetik deneyimini artık Beymen mağazalarının dışına taşıyoruz. Lüks kozmetiğe yepyeni bir bakış açısı getiren bu vizyon; geniş marka kürasyonu, deneyim odaklı yaklaşımı ve kişiye özel servisleriyle Beymen’in yarım yüzyılı aşkın moda mirasını ve iddiasını güzellik dünyasına taşıyor.

İlk mağazalarımızı City’s Nişantaşı ve Mall of İstanbul’da açıyoruz.

BBS deneyimini Beymen’lerdeki BBS alanlarında, BBS’in ilk mağazaları City’s Nişantaşı ile Mall of İstanbul’da, Beymenbeautystudio.com ve Beymen.com/BBS’te keşfedebilirsiniz.

Lüks güzelliğin yeni keşif alanı BBS’te buluşmak üzere!