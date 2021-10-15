Lug Von Siga’dan 2022 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu

Gül Ağış’ın “TIMESCAPE” olarak adlandırdığı 2022 İlkbahar/Yaz koleksiyonu Bohem stil ile huzurlu bir enerjiyi bir araya getiriyor. Koleksiyonda işleme ve fırfır detaylar tasarımlara hareket kazandırarak nostaljik esinti veriyor. Bej, mavi, siyah gibi renklerin hakim olduğu Timescape koleksiyonu, baskı ve fisto tekniğiyle çiçek motiflerine yeni bir form kazandırıyor. Koleksiyonda diğer öne çıkan parçalar arasında, bol paça pantolonlar, midi boy elbise ve yırtmaçlı etekler, volan detayının vurgulandığı bluzlar kadının zarafetini simgeliyor.

Yazı Fahriye Nur Yüksel