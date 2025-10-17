Avrupa’nın en etkili çağdaş filozoflarından Luc Ferry, yeni kitabı “Sevgi Üzerine” ile 21. yüzyılın anlam krizine radikal bir yanıt veriyor. Ferry, Stendhal’e bir saygı duruşu niteliğindeki bu çalışmada; dinin, ulusun, devrimlerin ve hümanizmin artık toplumsal yaşayışa yön veremediği bir çağda “sevginin” —hem özel hem kamusal alanda— yeni kurucu ilke olarak öne çıktığını savunuyor.

Yazar, “sevgi devrimi”nin yalnızca bireysel ilişkilere değil, siyasete, sanata, eğitim sistemine ve toplumsal örgütlenmeye yön veren yeni bir paradigma inşa ettiğini ileri sürüyor. Kitap, bir yandan hayatın anlamını felsefi düzlemde yeniden tarif ederken, diğer yandan okura günümüz krizlerinin arka planını çözmek için güçlü bir düşünsel çerçeve sunuyor.

Arka Kapak Yazısı:

“Artık milliyetçiliklerin ya da yıkıcı devrimlerin değil; sevgi, yakınlık ve insani değerlerin yön verdiği bir ütopya hayalindeyiz.” Görücü usulünden aşkla seçilen evliliğe geçiş, yalnızca özel hayatlarımızı değil, toplumla olan bağımızı da yeniden şekillendirdi. İşte bu dönüşüm, Luc Ferry’nin “ikinci hümanizm” adını verdiği yeni bir çağın kapısını aralıyor.

Birincisi, Aydınlanma’nın, Kant’ın ve insan haklarının akıl ve hukuk hümanizmiydi. İkincisi ise kardeşlik ve sempatiyi merkeze alan, gelecek kuşakların geleceğini hazırlamayı hedefleyen bir hümanizm… Artık milliyetçiliklerin ya da yıkıcı devrimlerin değil; sevgi, yakınlık ve insani değerlerin yön verdiği bir ütopya hayali… Luc Ferry, bu kitapta yeni çağın felsefi temellerini tartışıyor, “aşk devrimi”nin yalnızca bireysel hayatlarımızı değil, insanlığın ortak geleceğini de nasıl değiştirdiğini gösteriyor.