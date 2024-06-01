Türkiye’nin köklü hazır giyim kuruluşlarından Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık ile Moda Tutkusu adıyla tanınan ve Türkiye’nin en etkili influencerları arasında yer alan Yasemin Öğün, 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonunu Backyard – Bebeköy’de gerçekleştirdikleri bir brunch daveti ile kutladı.

Moda Tutkusu markasının yaratıcısı Yasemin Öğün ve Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık‘ın ev sahipliği yaptığı yemeğe; Başak Dizer Tatlıtuğ, Pelin Karahan, Pelin Akil, Nazlı Çelik, Selin Yağcıoğlu, Ecem Oltulu, Eliz Fındık, Güneş Ekin Sarıtaş, Jale Balcı, Özlem Avcıoğlu, Meriç Küçük, Sandra Lazoğlu ve Emre Işık katıldı.

1 of 7 - +

Adil Işık Group çatısı altında yer alan Love my body markası, Türk moda tarihinin en uzun soluklu iş birlikleri arasında yer alan Moda Tutkusu X Love my body iş birliğinin 19. sezonu olan, 2024 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nu, doğanın eşsiz enerjisinden ilham alıyor.

Konforun ve modern görünümün bir araya geldiği yeni sezonda rafine kumaşlar cesur tasarımlarla buluşuyor. Çok yönlü siluetlerin incelikle işlenen tasarımlara yansıyan yolculuğunda soft renkler ve desenler fonksiyonel ayrıntılar ile ön plana çıkıyor. Farklı dokular, gündüzün ve gecenin en güçlü halini hissettiriyor. Moda Tutkusu x Love my body keşfetmeye değer bir koleksiyonla şimdi tüm mağazalarda ve online’da….