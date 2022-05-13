Chanel’in geçtiğimiz hafta Monte Carlo’da düzenlenen gösterisinin ardından Louis Vuitton, 2023 Cruise defilesi için San Diego’ya gitti. Gemi gösterileri düzenleme geleneğinin sürdürdüğü Kaliforniya’daki Salk Enstitüsü’nde sergilenen koleksiyon, unsurlarla oynamak kavramından baz alarak ortaya çıkıyor. Cruise koleksiyonunu, yaratıcı yönetmen Nicolas Ghesquière, Cruise koleksiyonu ile Louis Vuitton’u cüretkar bir çizgiye taşıyor. Ghesquière, kıyafet kurallarını yıkmak ve daha önce görmediğimiz karmaşık silüetler oluşturmak için yola çıktığını söyledi ve ekledi, “Sanırım hepimiz son birkaç yılda çok şey yaşadık. Bence birçok olasılığın olduğu bir andayız. Bu yüzden sanırım ben de bunda payımı alıyorum. Kendimi çok özgür hissediyorum” dedi.

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