Sokak tacizine karşı durmak için Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte “StandUp Sokak Tacizine Karşı Dur” programını uygulayan L’Oréal Paris, herkese 5D eğitimini alma çağrısında bulunuyor. Marka, gerçekleştirdiği farkındalık çalışmalarının yeni ayağında soruna dikkat çeken yeni bir kampanya hayata geçirdi. L’Oréal Paris güzellik elçisi Pınar Deniz’in tüm bireylere seslendiği film, izleyenlere 10 dakikalarını ayırarak StandUp eğitim programını tamamlayabileceklerini hatırlatıyor.

Pınar Deniz: “Birlikte, daha güvenli bir toplum için adım atabiliriz.”

StandUp eğitim programıyla ilgili görüşlerini paylaşan Pınar Deniz, “Sokak tacizi, toplumumuzda ciddi bir sorun ve bu konuda farkındalık yaratmak önemli bir adım. L’Oréal Paris’in yürüttüğü StandUp eğitim programı, bu konuda kadın erkek fark etmeksizin tüm bireyleri bilinçlendirmeyi ve soruna güvenli bir şekilde müdahale etmeyi amaçlıyor. Beraber hayata geçirdiğimiz yeni kampanya ile herkesin StandUp 5D eğitimini alarak sokak tacizine karşı durmasını teşvik etmek istiyoruz. Birlikte, daha güvenli bir toplum için adım atabiliriz. Çünkü biz buna değeriz.” dedi.

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L’Oréal Paris; cinsiyet, yaş, eğitim ayırt etmeksizin herkese çağrıda bulunuyor

L’Oréal Paris, “StandUp Sokak Tacizine Karşı Dur” eğitim programını uluslararası partneri “Right To Be” ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile birlikte uyguluyor. Eğitim programı, kadın ya da erkek, herkesin karşılaşabileceği sokak tacizi olaylarına tanıkların güvenle müdahale edebilmeleri için özel olarak geliştirilmiş 5D metoduyla kişileri eğitmeyi hedefliyor. Programla kültürel bir değişime katkıda bulunmayı da amaçlayan marka; cinsiyet, yaş, eğitim ayırt etmeksizin herkese bu eğitimi alması için çağrıda bulunuyor.